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    НБА. Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Хьюстон», «Сан-Антонио» уступил «Торонто» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

    Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Хьюстон». «Сан-Антонио» уступил «Торонто».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Денвер – Хьюстон 117:110 (27:36, 30:23, 33:30, 27:21)
    Дата проведения
    26 января, 23.30, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Статистика
    Денвер
    Грант (25), Йокич (24 + 12 подборов + 11 передач + 6 потерь), Бартон (11), Крэйг (7), Харрис (6) – старт; Моррис (17 + 7 подборов), Портер (17 + 9 подборов), Бизли (10), Дозьер (0).
    Хьюстон
    Уэстбрук (32 + 7 подборов + 7 передач + 10 потерь), Гордон (19), Маклемор (15), Капела (9 + 12 подборов), Такер (5 + 8 подборов) – старт; Риверс (13), Хауз (11), Сефолоша (6).

    Сан-Антонио – Торонто 106:110 (21:37, 30:26, 34:23, 21:24)
    Дата проведения
    27 января, 00.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сан-Антонио
    Дерозан (14 + 7 передач), Мюррей (13), Форбс (13), Олдридж (10 + 10 подборов), Лайлс (0) – старт; Уайт (14 + 4 блок-шота + 6 потерь), Белинелли (12), Пелтль (11 + 7 подборов), Уокер (9), Миллс (6), Гэй (4).
    Торонто
    Сиакам (35 + 8 подборов), Лаури (16), Ванвлит (13 + 7 передач), Ануноби (10), Марк Газоль (8 + 12 подборов) – старт; Ибака (12 + 10 подборов), Дэвис (9), Пауэлл (7), Томас (0), Холлис-Джефферсон (0).

    Мемфис – Финикс 94:91 (4 четверть)
    Дата проведения
    27 января, 02.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Превью
    Мемфис
    Брукс (20), Джарен Джексон (12), Валанчюнас (12), Морэнт (9), Андерсон (0 + 12 подборов).
    Финикс
    Букер (30), Убре (15), Эйтон (15 + 14 подборов), Шарич (5), Рубио (0).

    Орландо – Клипперс 83:90 (4 четверть)
    Дата проведения
    27 января, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Превью
    Орландо
    Вучевич (11), Айванду (10), Гордон (10 + 7 подборов), Фурнье (9), Фульц (8), Росс (8), Берч (6), Бамба (6), Картер-Уильямс (4 + 6 передач).
    Клипперс
    Ленард (27 + 9 подборов), Шэмет (14), Уильямс (12), Паттерсон (10), Харклесс (8), Харрелл (8), Зубац (6 + 11 подборов), Робинсон (0), Макгрудер (0), Мэнн (0), Грин (0), Мотли (0).

    Нью-Йорк – Бруклин 100:87 (4 четверть)
    Дата проведения
    27 января, 02.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью
    Нью-Йорк
    М-с Моррис (16), Рэндл (14 + 11 подборов + 5 потерь), Буллок (10), Ниликина (9), Пэйтон (9 + 8 передач), Гибсон (9), Портис (6), Дотсон (4), Нокс (4), Робинсон (4).
    Бруклин
    Динуидди (18), Принс (14), Куруц (12), Харрис (9), Темпл (8), Чендлер (7), Леверт (3), Клэкстон (3), Аллен (2), Луваву-Кабарро (0).

    Атланта – Вашингтон 119:102 (3 четверть)
    Дата проведения
    27 января, 02.00, «State Farm Arena»
    Онлайн матча Превью
    Атланта
    Янг (35 + 13 передач), Хертер (18), Хантер (18), Фернанду (14 + 11 подборов), Реддиш (11), Коллинз (7), Картер (5), Гудвин (4), Тиг (4), Джонс (3), Грэм (0), Браун (0).
    Вашингтон
    Бил (27), Браун (14), Макрэй (12 + 7 подборов), Брайант (11), Томас (10), Бертанс (9), Смит (8), Маинми (8), Пасечник (3), Пэйтон (0), Бонга (0).

    Новый Орлеан – Бостон 95:85 (4 четверть)
    Дата проведения
    27 января, 02.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью
    Новый Орлеан
    Холидэй (22), Редик (12), Ингрэм (11), Уильямсон (11 + 8 подборов), Фэйворс (11), Болл (8 + 7 передач), Хэйс (6), Харт (3 + 8 подборов), Мур (3), Мелли (3), Джексон (1).
    Бостон
    Уокер (25), Хэйворд (19), Браун (16), Тайс (8), Смарт (5), Грин (4), Оджелей (2), Пуарье (2), Уонамейкер (0), Эдвардс (0), Г. Уильямс (0).

    Портленд – Индиана
    Дата проведения
    27 января, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Бен Симмонс – суперзвезда НБА или переоцененный ролевик?

    Целуют игроков, читают тренерам книги и колдуют под кольцом. Суперфаны – важная часть шоу в Америке, они популярнее спортсменов

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