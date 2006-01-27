НБА. Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Хьюстон», «Сан-Антонио» уступил «Торонто» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Хьюстон». «Сан-Антонио» уступил «Торонто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 января, 23.30, «Pepsi Center»
- Денвер
- Грант (25), Йокич (24 + 12 подборов + 11 передач + 6 потерь), Бартон (11), Крэйг (7), Харрис (6) – старт; Моррис (17 + 7 подборов), Портер (17 + 9 подборов), Бизли (10), Дозьер (0).
- Дата проведения
- 27 января, 00.00, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
- Дерозан (14 + 7 передач), Мюррей (13), Форбс (13), Олдридж (10 + 10 подборов), Лайлс (0) – старт; Уайт (14 + 4 блок-шота + 6 потерь), Белинелли (12), Пелтль (11 + 7 подборов), Уокер (9), Миллс (6), Гэй (4).
- Торонто
- Сиакам (35 + 8 подборов), Лаури (16), Ванвлит (13 + 7 передач), Ануноби (10), Марк Газоль (8 + 12 подборов) – старт; Ибака (12 + 10 подборов), Дэвис (9), Пауэлл (7), Томас (0), Холлис-Джефферсон (0).
- Дата проведения
- 27 января, 02.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Брукс (20), Джарен Джексон (12), Валанчюнас (12), Морэнт (9), Андерсон (0 + 12 подборов).
- Дата проведения
- 27 января, 02.00, «Amway Center»
- Орландо
- Вучевич (11), Айванду (10), Гордон (10 + 7 подборов), Фурнье (9), Фульц (8), Росс (8), Берч (6), Бамба (6), Картер-Уильямс (4 + 6 передач).
- Дата проведения
- 27 января, 02.00, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- М-с Моррис (16), Рэндл (14 + 11 подборов + 5 потерь), Буллок (10), Ниликина (9), Пэйтон (9 + 8 передач), Гибсон (9), Портис (6), Дотсон (4), Нокс (4), Робинсон (4).
- Дата проведения
- 27 января, 02.00, «State Farm Arena»
- Атланта
- Янг (35 + 13 передач), Хертер (18), Хантер (18), Фернанду (14 + 11 подборов), Реддиш (11), Коллинз (7), Картер (5), Гудвин (4), Тиг (4), Джонс (3), Грэм (0), Браун (0).
- Дата проведения
- 27 января, 02.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Холидэй (22), Редик (12), Ингрэм (11), Уильямсон (11 + 8 подборов), Фэйворс (11), Болл (8 + 7 передач), Хэйс (6), Харт (3 + 8 подборов), Мур (3), Мелли (3), Джексон (1).
- Дата проведения
- 27 января, 05.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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