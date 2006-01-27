НБА. Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Хьюстон», «Сан-Антонио» уступил «Торонто» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут восемь матчей.

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Хьюстон». «Сан-Антонио» уступил «Торонто».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Бен Симмонс – суперзвезда НБА или переоцененный ролевик?

Целуют игроков, читают тренерам книги и колдуют под кольцом. Суперфаны – важная часть шоу в Америке, они популярнее спортсменов