Кубок мира. Поклюка. Масс-старт (жен). Миронова, Куклина, Старых и Юрлова пробегут гонку

26 января на этапе Кубка мира в Поклюке пройдет женский масс-старт. За Россию в гонке выступят Светлана Миронова, Ирина Старых, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова.
Кубок мира по биатлону
6-й этап
Поклюка, Словения
Масс-старт
Начало – 17.00 по московскому времени, трансляция – «Матч ТВ», Eurosport.
Предварительный старт-лист
1. Доротея Вирер (Италия)
2. Ханна Оберг (Швеция)
3. Дениз Херманн (Германия)
4. Жюлия Симон (Франция)
5. Ингрид Тандревольд (Норвегия)
6. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)
7. Жюстин Брезаз (Франция)
8. Паулина Фиалкова (Словакия)
9. Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
10. Лиза Виттоцци (Италия)
11. Франциска Пройс (Германия)
12. Лена Хекки (Швейцария)
13. Маркета Давидова (Чехия)
14. Анаис Бескон (Франция)
15. Светлана Миронова (Россия)
16. Моника Хойниш (Польша)
17. Ирина Кривко (Беларусь)
18. Лариса Куклина (Россия)
19. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
20. Ванесса Хинц (Германия)
21. Мари Эдер (Финляндия)
22. Камила Жук (Польша)
23. Люция Харватова (Чехия)
24. Клэр Игэн (США)
25. Ирина Старых (Россия)
26. Аита Гаспарин (Швейцария)
27. Эмма Лундер (Канада)
28. Юлия Джима (Украина)
29. Екатерина Юрлова (Россия)
30. Катарина Иннерхофер (Австрия)
ПРИМЕЧАНИЕ: окончательный старт-лист будет позже.