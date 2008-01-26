Драчев после 26 гонок без подиумов выложил картинку: «Муха даже в поле цветов найдет дерьмо. Пчела даже на свалке соберет нектар»

Глава Союза биатлонистов России ( ), депутат Госдумы Владимир Драчев выложил в инстаграме картинку со сравнением мухи и пчелы.

«Муха даже на поле цветов найдет дерьмо и погрузится в него. Сознание мухи: во всем надо находить негатив, погружаться в него и ковыряться в нем.

Пчела даже на свалке найдет цветок и соберет его нектар. Сознание пчелы: находить во всем лучшие стороны и стремиться к позитивному мышлению», – написано на картинке.

«Информация к размышлению!» – написал Драчев.

Российская сборная в текущем сезоне установила антирекорд: биатлонисты не могут попасть на подиум Кубка мира уже 26 гонок подряд. Всего россияне завоевали пять медалей на Кубке мира (0-2-3).

Провалище в биатлоне: 26 гонок подряд без медалей – кто все испортил и как теперь спасти сезон?

Владимир Драчев: «К антирекордной серии отношусь спокойно, это ни в коем случае не провал»