«Спартак» заключит спонсорский контракт с ZTE. Клуб получит около 30 млн рублей («Бизнес Online»)

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27 января «Спартак» на пресс-конференции представит компанию ZTE в качестве нового спонсора, информирует «Бизнес Online».

Договор с китайской корпорацией, производящей телекоммуникационное оборудование и мобильные телефоны, будет подписан до лета 2021 года. Сумма сделки оценивается примерно в 30 миллионов рублей.

Логотип компании на форме «Спартака» не появится.

Предыдущим спонсором «Спартака» из телекоммуникационного сегмента была российская компания BQ. Выплаты по контракту с ней составляли примерно 50 миллионов рублей за сезон. Логотип BQ размещался на плечах футболки москвичей.

Ранее ZTE сотрудничала с менхенгладбахской «Боруссией», «Чарльтоном» и «Севильей».

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