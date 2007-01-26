«Спартак» заключит спонсорский контракт с ZTE. Клуб получит около 30 млн рублей («Бизнес Online»)

27 января на пресс-конференции представит компанию ZTE в качестве нового спонсора, информирует «Бизнес Online».

Договор с китайской корпорацией, производящей телекоммуникационное оборудование и мобильные телефоны, будет подписан до лета 2021 года. Сумма сделки оценивается примерно в 30 миллионов рублей.

Логотип компании на форме «Спартака» не появится.

Предыдущим спонсором «Спартака» из телекоммуникационного сегмента была российская компания BQ. Выплаты по контракту с ней составляли примерно 50 миллионов рублей за сезон. Логотип BQ размещался на плечах футболки москвичей.

Ранее ZTE сотрудничала с менхенгладбахской «Боруссией», и «Севильей».