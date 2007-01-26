Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл в гостях «Нижний Новгород», «Зенит» принимает УНИКС и другие матчи

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В воскресенье, 26 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА выиграл в гостях у «Нижнего Новгорода».

Петербургский «Зенит» принимает на своей площадке казанский УНИКС.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Астана – Зелена-Гура 92:80 (25:22, 23:15, 24:25, 20:18)
Дата проведения
26 января, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
Онлайн матча
Астана
М. Хилл (25), Жигулин (12), Флоренс (9 + 6 передач), Ристич (9 + 15 подборов), Щербак (0) – старт; Холт (14), Дж. Хилл (8), Крокетт (8), Мурзагалиев (3), Марчук (2), Гаврилов (2), Пан (0).
Зелена-Гура
Радич (29 + 14 подборов), Хакансон (15), Мейер (8), Понитка (6), Кинг (0) – старт; Томассон (10), Замойски (9), Зисковски (3), Кошарек (0), Витлиньски (0).

Нижний Новгород – ЦСКА 84:93 (21:29, 29:24, 15:25, 19:15)
Дата проведения
26 января, 15.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча
Нижний Новгород
Антипов (15), Б. Браун (11), Уиллис (7), Астапкович (2), Бабурин (0) – старт; Стребков (20 + 6 передач), Паркс (14 + 11 подборов), Чадов (5), Ганькевич (4), Комолов (3), Жбанов (3).
ЦСКА
Курбанов (15), Фойгтманн (15 + 9 подборов), Джеймс (13 + 9 передач), Хайнс (12 + 8 подборов), Ухов (10) – старт; Хэкетт (12), М.Кулагин (7), Куфос (7), Лопатин (2), Кочергин (0).

Цмоки-Минск – Химки 80:94 (16:24, 15:19, 26:21, 23:30)
Дата проведения
26 января, 15.00, «Falcon Club»
Онлайн матча
Цмоки-Минск
Бернетт (17 + 5 потерь), Салаш (13), Миркович (7 + 7 передач), Веремеенко (3), Белянков (2) – старт; Тростинецкий (9), Лоури (8), Лютыч (8), Пустогвар (7), Гаврилович (6), Стабровский (0).
Химки
Букер (22), Тимма (13), Йович (11), Вяльцев (10), Моня (3) – старт; Жеребко (15), Зайцев (7), Бертанс (6), Карасев (5), Десятников (2), Евстигнеев (0).

Автодор – Парма 78:85 (15:18, 19:21, 28:20, 16:26)
Дата проведения
26 января, 16.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча
Автодор
Старкс (18 + 8 передач), Жете (16), Хикс (11 + 5 потерь), Кук (7), Петенев (2) – старт; Уме (12), Бабушкин (10), Михайловский (2), Бестужев (0), Квитковских (0).
Парма
Мейерис (23 + 10 подборов), Юшкявичюс (16), Жукаускас (14 + 7 подборов), Забелин (13), Уильямс (7 + 10 передач) – старт; Жмако (4), Буланов (4), Джонсон (3), Григорьев (1), Шейко (0), Валиев (0).

Зенит – УНИКС 75:86 (27:24, 22:13, 13:31, 13:18)
Дата проведения
26 января, 18.30, «Сибур Арена»
Онлайн матча

Положение команд: «Химки» – 14-1, ЦСКА – 12-4, «Локомотив-Кубань» – 11-4, УНИКС – 8-5, «Астана» – 6-7, «Зенит» – 6-7, «Енисей» – 6-8, «Калев» – 6-8, «Зелена-Гура» – 6-9, «Нижний Новгород» – 5-9, «Парма» – 5-9, «Автодор» – 4-9, «Цмоки-Минск» – 3-12. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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