Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл в гостях «Нижний Новгород», «Зенит» принимает УНИКС и другие матчи

В воскресенье, 26 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА выиграл в гостях у «Нижнего Новгорода».
Петербургский «Зенит» принимает на своей площадке казанский УНИКС.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 января, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
- Астана
- М. Хилл (25), Жигулин (12), Флоренс (9 + 6 передач), Ристич (9 + 15 подборов), Щербак (0) – старт; Холт (14), Дж. Хилл (8), Крокетт (8), Мурзагалиев (3), Марчук (2), Гаврилов (2), Пан (0).
- Дата проведения
- 26 января, 15.00, «КРК Нагорный»
- Нижний Новгород
- Антипов (15), Б. Браун (11), Уиллис (7), Астапкович (2), Бабурин (0) – старт; Стребков (20 + 6 передач), Паркс (14 + 11 подборов), Чадов (5), Ганькевич (4), Комолов (3), Жбанов (3).
- Дата проведения
- 26 января, 15.00, «Falcon Club»
- Цмоки-Минск
- Бернетт (17 + 5 потерь), Салаш (13), Миркович (7 + 7 передач), Веремеенко (3), Белянков (2) – старт; Тростинецкий (9), Лоури (8), Лютыч (8), Пустогвар (7), Гаврилович (6), Стабровский (0).
- Дата проведения
- 26 января, 16.00, «ДС Кристалл»
- Автодор
- Старкс (18 + 8 передач), Жете (16), Хикс (11 + 5 потерь), Кук (7), Петенев (2) – старт; Уме (12), Бабушкин (10), Михайловский (2), Бестужев (0), Квитковских (0).
- Дата проведения
- 26 января, 18.30, «Сибур Арена»
Положение команд: «Химки» – 14-1, ЦСКА – 12-4, «Локомотив-Кубань» – 11-4, УНИКС – 8-5, «Астана» – 6-7, «Зенит» – 6-7, «Енисей» – 6-8, «Калев» – 6-8, «Зелена-Гура» – 6-9, «Нижний Новгород» – 5-9, «Парма» – 5-9, «Автодор» – 4-9, «Цмоки-Минск» – 3-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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