Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл в гостях «Нижний Новгород», «Зенит» принимает УНИКС и другие матчи

В воскресенье, 26 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА выиграл в гостях у «Нижнего Новгорода».

Петербургский «Зенит» принимает на своей площадке казанский УНИКС.

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: «Химки» – 14-1, ЦСКА – 12-4, «Локомотив-Кубань» – 11-4, УНИКС – 8-5, «Астана» – 6-7, «Зенит» – 6-7, «Енисей» – 6-8, «Калев» – 6-8, «Зелена-Гура» – 6-9, «Нижний Новгород» – 5-9, «Парма» – 5-9, «Автодор» – 4-9, «Цмоки-Минск» – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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