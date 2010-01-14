«Зенит» с доходом в 180,4 млн евро вошел в топ-30 клубов Европы по версии Deloitte

Известная аудиторская компания Deloitte опубликовала отчет за финансовый сезон-2018/19.

В топ-30 клубов Европы по доходам вновь вошел «Зенит» – единственный из российских клубов. Петербуржцы заработали 180,4 миллиона евро и заняли 28-е место. При этом доходы «Зенита» учитывались лишь до декабря 2018 года, поскольку в России финансовый год соответствует календарному.

Стоит отметить, что «Зенит» присутствует в этом рейтинге с 2014 года. Тогда клуб занял 18-е место с доходом 167,8 млн евро. С 2015 года позиции команды в топе ухудшаются – так, в прошлом сезоне петербургский клуб был 25-м с аналогичным 2014 году доходом.

Рейтинг Deloitte не учитывает расходы клубов – только доходы.