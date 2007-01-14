Тихонов – Губерниеву: «Не старайся, я тебя прощаю за серость. Мне плевать, что ты скажешь в дальнейшем»

Четырехкратный олимпийский чемпион заявил, что не обращает внимания на критику со стороны комментатора Дмитрия Губерниева.

«Не хочу вступать в полемику с и отвечать на его безграмотные заявления, но замечу, что даже в адрес самого отпетого мошенника и проходимца не было такого количества негативных и порой нецензурных комментариев, как в твой, Дима, в твой адрес. Более пяти тысяч.

А я получил к Новому году и дню рождения десятки тысяч поздравлений со всех концов России и из-за рубежа. В ответ я могу сказать только одно: Дима, не старайся, я тебя прощаю за серость.

За все говорят сами результаты. Исполнилось 40 лет, как меня никто не может превзойти на постсоветском пространстве, а долгое время никто не мог превзойти и в мире. Я был признан лучшим спортсменом ХХ века и лучшим президентом биатлонной федерации по версии .

Я доказал все всем в спорте, в бизнесе и в руководстве биатлоном. Российский биатлон я вытащил из дерьма и сделал федерацией номер один, а потом вы ее зарыли.

На чемпионате мира я с удовольствием посмотрю на твою работу и работу прессы других стран. Дима, ты потерял лицо. Мне глубоко плевать, что ты будешь говорить в дальнейшем, сказать больше нечего. Но Бог тебе судья», – написал Тихонов.

Александр Тихонов: «Мне звонили очень серьезные люди. Думаю, Губерниева скоро аккуратненько выгонят»

Тихонов о Губерниеве: «Почитал комментарии о нем на Sports.ru. Такого количества едких слов в адрес одного человека не читал никогда»

Губерниев – Тихонову: «Когда я стоял в сторонке, вы сидели в камере за попытку организации заказного убийства. Продолжайте смешить мои тапочки»