Кике Сетьен: «Вчера гулял рядом с коровами в своей деревне, а сегодня тренирую лучших игроков мира»

Главный тренер «Барселоны» описал свои эмоции от назначения в каталонский клуб.

«Вчера я шел прогуливался мимо стада коров в своей деревне, а сегодня я в клубе тренирую лучших игроков в мире. Это самое главное для меня.

Размышления над предложением не заняли и пяти минут. Не мог и предположить, что выберет меня. У меня нет богатого резюме или характеристик. Я просто доказал еще до того, как стал тренером, что эта философия мне нравится.

И единственное, чего я добился – мои предыдущие команды играли в хороший футбол. Не знаю, достаточно ли этого было для того, чтобы дать мне возможность. Но я благодарен», – сказал Сетьен.

Вместо Вальверде – бывший тренер «Бетиса» Сетьен, помешанный на владении мячом и шахматах