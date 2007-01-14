РЕН ТВ опубликовал промо боя Конора, назвав Макгрегора балаболом и ирландским клоуном

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Дональд Серроне Конор Макгрегор UFC 246 Конор Макгрегор - Дональд Серроне Бокс/MMA/UFC

Телеканал РЕН ТВ выпустил проморолик поединка между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.

В нем представители телеканала неоднократно оскорбили ирландского бойца.

Ранее РЕН ТВ ранее объявил о том, что покажет турниры UFC 246 и UFC 249 в прямом эфире.

РЕН ТВ покажет бои Хабиб – Фергюсон и Макгрегор – Серроне в прямом эфире

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