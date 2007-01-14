РЕН ТВ опубликовал промо боя Конора, назвав Макгрегора балаболом и ирландским клоуном

Телеканал РЕН ТВ выпустил проморолик поединка между экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором и .

В нем представители телеканала неоднократно оскорбили ирландского бойца.

Ранее РЕН ТВ ранее объявил о том, что покажет турниры UFC 246 и UFC 249 в прямом эфире.

РЕН ТВ покажет бои Хабиб – Фергюсон и Макгрегор – Серроне в прямом эфире