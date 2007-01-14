РЕН ТВ опубликовал промо боя Конора, назвав Макгрегора балаболом и ирландским клоуном

Телеканал РЕН ТВ выпустил проморолик поединка между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.
В нем представители телеканала неоднократно оскорбили ирландского бойца.
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Возвращение Конора МакГрегора в октагон – после того, как Хабиб наказал его за длинный язык. Станет ли бой с Серроне очередным провалом для ирландца? Смотрите бесплатно и одновременно со всем миром на #РЕНТВ! @rentvchannel ⠀ #UFC 246/19 января/06:00 #спорт #mcgregor #cowboy
Ранее РЕН ТВ ранее объявил о том, что покажет турниры UFC 246 и UFC 249 в прямом эфире.
РЕН ТВ покажет бои Хабиб – Фергюсон и Макгрегор – Серроне в прямом эфире