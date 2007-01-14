Кавани и Паредес не попали в заявку «ПСЖ» на матч с «Монако». Оба игрока могут уйти зимой

Форвард Эдинсон Кавани и полузащитник Леандро Паредес не попали в заявку «ПСЖ» на перенесенный матч Лиги 1 с «Монако».
Пресс-служба парижан отмечает, что у уругвайца появился дискомфорт в паху во время сегодняшней тренировки, а аргентинец почувствовал боль в правом голеностопе.
Ранее сообщалось, что оба футболиста в январе могут покинуть «ПСЖ».
Переговоры между «Атлетико» и «ПСЖ» по Кавани находятся в продвинутой стадии, стороны договариваются о сумме трансфера.
В свою очередь, Паредес может перейти в «Ювентус» в обмен на хавбека Эмре Джана.