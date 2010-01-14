«Барса» с рекордным доходом в 841 млн евро впервые возглавила рейтинг топ-клубов от Deloitte

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«Барселона» впервые возглавила рейтинг европейских топ-клубов от международной консалтинговой компании Deloitte.

В сезоне-2018/19 каталонцы получили доход в размере 840,8 млн евро, и это рекордная сумма. «Барселона» первой на континенте преодолела отметку в 800 млн.

Всего 20 самых богатых клубов Европы заработали в прошлом сезоне 9,3 млрд евро, что на 11% превышает аналогичный показатель позапрошлого сезона (8,3 млрд).

Топ-20 клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19

1.  «Барселона» – 840,8 млн евро

2.  «Реал» – 757,3

3.  «Манчестер Юнайтед» – 711,5

4.  «Бавария» – 660,1

5.  «ПСЖ» – 635,9

6.  «Манчестер Сити» – 610,6

7.  «Ливерпуль» – 604,7

8.  «Тоттенхэм» – 521,1

9.  «Челси» – 513,1

10. «Ювентус» – 459,7

11. «Арсенал» – 445,6

12.  «Боруссия» Дортмунд – 377,1

13. «Атлетико» – 367,6

14.  «Интер» – 364,6

15. «Шальке» – 324,8

16. «Рома» – 231

17. «Лион» – 220,8

18. «Вест Хэм» – 216,4

19. «Эвертон» – 213

20. «Наполи» – 207,4

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