«Барса» с рекордным доходом в 841 млн евро впервые возглавила рейтинг топ-клубов от Deloitte

впервые возглавила рейтинг европейских топ-клубов от международной консалтинговой компании Deloitte.

В сезоне-2018/19 каталонцы получили доход в размере 840,8 млн евро, и это рекордная сумма. первой на континенте преодолела отметку в 800 млн.

Всего 20 самых богатых клубов Европы заработали в прошлом сезоне 9,3 млрд евро, что на 11% превышает аналогичный показатель позапрошлого сезона (8,3 млрд).

Топ-20 клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19

1. «Барселона» – 840,8 млн евро

2. «Реал» – 757,3

3. – 711,5

4. «Бавария» – 660,1

5. « – 635,9

6. «Манчестер Сити» – 610,6

7. – 604,7

8. «Тоттенхэм» – 521,1

9. «Челси» – 513,1

10. – 459,7

11. «Арсенал» – 445,6

12. «Боруссия» Дортмунд – 377,1

13. «Атлетико» – 367,6

14. «Интер» – 364,6

15. «Шальке» – 324,8

16. «Рома» – 231

17. «Лион» – 220,8

18. «Вест Хэм» – 216,4

19. «Эвертон» – 213

20. «Наполи» – 207,4