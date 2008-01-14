Кубок Англии. «Тоттенхэм» против «Мидлсбро», «Ньюкасл» – «Рочдейл», «МЮ» и «Вулверхэмптон» сыграют в среду

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В переигровках 3-го раунда Кубка Англии «Тоттенхэм» принимает «Мидлсбро».

«Манчестер Юнайтед» в среду сыграет с «Вулверхэмптоном».

Кубок Англии

Переигровки

3-й раунд

Тоттенхэм – Мидлсбро
Дата проведения
14 января, 23.05, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
ТоттенхэмГассанига, Вертонген, Танганга, Санчес, Ло Чельсо, Ламела, Уинкс, Дайер, Лукас Моура, Эриксен, Сессеньон.
МидлсброМехиас, Хаусон, Фрай, Спенс, Уинг, Макнейр, Клейтон, Джонсон, Лиддл, Нмеча, Флетчер.

 

Ньюкасл – Рочдейл 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
14 января, 22.45, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика
НьюкаслДарлоу, Ласселс, Лежен, Крафт, Ритчи, Лонгстафф, Хэйден, Атсу, Лонгстафф, Альмирон, Жоэлинтон.
РочдейлСанчес, Норрингтон-Дэвис, Мэтисон, Уильямс, О’Коннелл, Дули, Киоэн, Кэмпс, Райан, Уилбрэм, Хендерсон.

 

Транмер Роверс – Уотфорд 0:0 
Дата проведения
14 января, 22.45, «Прентон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Шрусбери – Бристоль Сити 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
14 января, 22.45, «Нью Медоу»
превью матча онлайн статистика
ШрусбериМерфи, Голбурн, Пьер, Уильямс, Лав, Джайлз, Норберн, Лоран, Госс, Эбанкс-Лэнделл, Удо.
Бристоль СитиБентли, Уильямс, Хант, Бейкер, Роу, Браунхилл, Надь, Пэтерсон, Элиассон, Вайманн, Дьедиу.

 

Блэкпул – Рединг 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
14 января, 22.45, «Блумфилд Роуд»
превью матча онлайн статистика
БлэкпулХовард, Хенеган, Хазбенд, Тертон, Тилт, Верчью-Тик, Спиринг, Фини, Гай, Ньяндюйе, Делфонзо.
РедингУокер, Ричардс, Хоу, Макинтайр, Обита, Риномхота, Берли, Олисе, Макклири, Лоудер, Бойе.

 

Ковентри – Бристоль Роверс 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
14 января, 22.45, «Сент-Эндрюс»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 4 Биаму.
КовентриМароши, Мэйсон, Хайем, Роуз, Паск, Уолш, Келли, Аллен, Макфазин, Биаму, О`Хэр.
Бристоль Роверсван Стапперсуф, Килгур, Холмс-Деннис, Крэйг, Харгривз, Серкомб, Менайесе, Апсон, Лихи, Родман, Кларк-Харрис.

 

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон
Дата проведения
15 января, 22.45, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Карлайл Юнайтед – Кардифф
Дата проведения
15 января, 22.45, «Брантон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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