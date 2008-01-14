Кубок Англии. «Тоттенхэм» против «Мидлсбро», «Ньюкасл» – «Рочдейл», «МЮ» и «Вулверхэмптон» сыграют в среду

В переигровках 3-го раунда Кубка Англии «Тоттенхэм» принимает «Мидлсбро».
«Манчестер Юнайтед» в среду сыграет с «Вулверхэмптоном».
Кубок Англии
Переигровки
3-й раунд
- Дата проведения
- 14 января, 23.05, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
-
Тоттенхэм –
Гассанига, Вертонген, Танганга, Санчес, Ло Чельсо, Ламела, Уинкс, Дайер, Лукас Моура, Эриксен, Сессеньон.
- Дата проведения
- 14 января, 22.45, «Сент-Джеймс Парк»
-
Ньюкасл –
Дарлоу, Ласселс, Лежен, Крафт, Ритчи, Лонгстафф, Хэйден, Атсу, Лонгстафф, Альмирон, Жоэлинтон.
- Дата проведения
- 14 января, 22.45, «Прентон Парк»
- Дата проведения
- 14 января, 22.45, «Нью Медоу»
- Дата проведения
- 14 января, 22.45, «Блумфилд Роуд»
-
Блэкпул –
Ховард, Хенеган, Хазбенд, Тертон, Тилт, Верчью-Тик, Спиринг, Фини, Гай, Ньяндюйе, Делфонзо.
- Дата проведения
- 14 января, 22.45, «Сент-Эндрюс»
- Гол:
- 1:0 – 4 Биаму.
-
Бристоль Роверс –
ван Стапперсуф, Килгур, Холмс-Деннис, Крэйг, Харгривз, Серкомб, Менайесе, Апсон, Лихи, Родман, Кларк-Харрис.
- Дата проведения
- 15 января, 22.45, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 15 января, 22.45, «Брантон Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.