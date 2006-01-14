Валерий Карпин: «Дзюбу никто не гнобил и не душил. Любой, кто не играет, говорит, что его душат»

Бывший тренер Валерий Карпин, ныне возглавляющий «Ростов», рассказал о конфликте с нынешним капитаном сборной России Артемом Дзюбой.

– Любой игрок, который не играет, говорит, что его душат. Когда у тебя есть , Мовсисян, Эменике и есть Дзюба, который хочет играть, мы с удовольствием отпускали его в аренду, чтобы он не сидел, а развивался.

В тот момент конкуренцию выигрывал условный Веллитон, Мовсисян, Эменике. Дзюбу никто не гнобил. Его бы гнобили, если бы никуда не отпускали, а отправляли в дубль . Никто никого не душил.

– Слышал историю, когда вы в 2017 году чуть не подрались в отеле. Это правда или нет?

– Ну ты смеешься, что ли? Много что пишут и говорят. Это бред сумасшедшего, – сказал Карпин в интервью блогеру Евгению Савину.

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