Кубок Испании. 1/16 финала. Жеребьевка. «Барселона» сыграет с «Ибицей», «Реал» – с «Унионистас»

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Осасуна Севилья Сельта Вильярреал Атлетико Сарагоса Мальорка Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Рекреативо Леванте Ла Лига Кубок Испании Вальядолид Райо Вальекано Тенерифе Эльче Д2 Испания Д3 Испания Эйбар Жирона Культураль Леонеса Гранада Бадахос Леганес Мирандес Бадалона ФК Логроньес Эбро Унионистас Саламанка Ибица Футбол

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании.

Ибица Д3 – Барселона

Логроньес Д3 – Валенсия

Культураль Леонеса Д3 – Атлетико

Унионистас Д3 – Реал Мадрид

Эбро Д3 – Леганес

Бадахос Д3 – Эйбар

Бадалона Д3 – Гранада

Рекреативо Д3 – Осасуна

Райо Вальекано Д2 – Бетис

Мирандес Д2 – Сельта

Тенерифе Д2 – Вальядолид

Жирона Д2 – Вильярреал

Эльче Д2 – Атлетик Бильбао

Сарагоса Д2 – Мальорка

Севилья – Леванте

Реал Сосьедад – Эспаньол

На этой стадии в борьбу вступают команды, принявшие участие в Суперкубке Испании. В 1/16 финала играется один матч.

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья