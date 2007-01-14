Кубок Испании. 1/16 финала. Жеребьевка. «Барселона» сыграет с «Ибицей», «Реал» – с «Унионистас»

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании.
Ибица Д3 – Барселона
Логроньес Д3 – Валенсия
Культураль Леонеса Д3 – Атлетико
Унионистас Д3 – Реал Мадрид
Эбро Д3 – Леганес
Бадахос Д3 – Эйбар
Бадалона Д3 – Гранада
Рекреативо Д3 – Осасуна
Райо Вальекано Д2 – Бетис
Мирандес Д2 – Сельта
Тенерифе Д2 – Вальядолид
Жирона Д2 – Вильярреал
Эльче Д2 – Атлетик Бильбао
Сарагоса Д2 – Мальорка
Севилья – Леванте
Реал Сосьедад – Эспаньол
На этой стадии в борьбу вступают команды, принявшие участие в Суперкубке Испании. В 1/16 финала играется один матч.