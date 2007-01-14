Кубок Испании. 1/16 финала. Жеребьевка. «Барселона» сыграет с «Ибицей», «Реал» – с «Унионистас»

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании.

Ибица Д3 – Барселона

Логроньес Д3 – Валенсия

Культураль Леонеса Д3 – Атлетико

Унионистас Д3 – Реал Мадрид

Эбро Д3 – Леганес

Бадахос Д3 – Эйбар

Бадалона Д3 – Гранада

Рекреативо Д3 – Осасуна

Райо Вальекано Д2 – Бетис

Мирандес Д2 – Сельта

Тенерифе Д2 – Вальядолид

Жирона Д2 – Вильярреал

Эльче Д2 – Атлетик Бильбао

Сарагоса Д2 – Мальорка

Севилья – Леванте

Реал Сосьедад – Эспаньол

На этой стадии в борьбу вступают команды, принявшие участие в Суперкубке Испании. В 1/16 финала играется один матч.