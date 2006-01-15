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    НБА. «Бруклин» – «Юта», «Мемфис» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Кливленд Даллас Голден Стэйт Хьюстон Клипперс Мемфис Милуоки Бруклин Нью-Йорк Финикс НБА Юта Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. 

    «Бруклин» с Ирвингом примет «Юту», которая одержала девять побед подряд. Идущий в зоне плей-офф «Мемфис» дома сыграет с «Хьюстоном» Хардена.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бруклин – Юта
    Дата проведения
    15 января, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Превью
    Бруклин
    Ирвинг (0), Динуидди (0), Харрис (0), Принс (0), Аллен (0).
    Юта
    Митчелл (0), Богданович (0), Инглс (0), О'Нил (0), Гобер (0).

    Атланта – Финикс
    Дата проведения
    15 января, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча Превью
    Атланта
    Янг (0), Хертер (0), Хантер (0), Реддиш (0), Коллинз (0).
    Финикс
    Окобо (0), Букер (0), Убре (0), Шарич (0), Бэйнс (0).

    Милуоки – Нью-Йорк
    Дата проведения
    15 января, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча Превью

    Мемфис – Хьюстон
    Дата проведения
    15 января, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Превью

    Клипперс – Кливленд
    Дата проведения
    15 января, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Даллас
    Дата проведения
    15 января, 06.30, «Chase Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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