НБА. «Бруклин» – «Юта», «Мемфис» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут шесть матчей.

«Бруклин» с Ирвингом примет «Юту», которая одержала девять побед подряд. Идущий в зоне плей-офф «Мемфис» дома сыграет с Хардена.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Так выберем же символ десятилетия в НБА. «Даллас» Дирка или «Голден Стэйт» без Дюрэнта?

Боб Макаду – MVP и двукратный чемпион НБА. Но сам он считает, что лучшими были годы в Европе