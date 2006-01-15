НБА. «Бруклин» – «Юта», «Мемфис» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
«Бруклин» с Ирвингом примет «Юту», которая одержала девять побед подряд. Идущий в зоне плей-офф «Мемфис» дома сыграет с «Хьюстоном» Хардена.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 января, 03.30, «Barclays Center»
- Юта
- Митчелл (0), Богданович (0), Инглс (0), О'Нил (0), Гобер (0).
- Дата проведения
- 15 января, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 15 января, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 15 января, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 15 января, 06.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 15 января, 06.30, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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