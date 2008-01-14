«Ювентус» хочет купить Погба летом и готов включить в сделку Дибалу или Рабьо

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру в Италии.

По информации Tuttosport, его хочет вернуть «Ювентус». Туринский клуб рассматривает вариант с приобретением Погба предстоящим летом.

Отмечается, что «Юве» готов включить в сделку Адриена Рабьо или Пауло Дибалу. Туринцы решили активизироваться в попытках заполучить француза, поскольку «Реал» вышел из гонки за Погба, который хочет уйти из «Юнайтед».

Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, когда «МЮ» купил его за рекордные на тот момент 105 миллионов евро. Позже неоднократно сообщалось о желании туринцев вернуть футболиста.

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