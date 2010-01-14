Жозе Моуринью: «Я не завидую «Ливерпулю» и «Ман Сити», но у нас не может быть такого состава»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью сравнил состав клуба с конкурентами по АПЛ.
«У нас не может быть такого же состава, как у других команд. Это не про нас.
Я смотрел матч «Манчестер Сити» [с «Астон Виллой»] и взглянул на скамейку – Стерлинг, Бернарду Силва, Гюндоган, Отаменди. Понимаете?
«Ливерпуль», вы видите их состав, их скамейку, при том, что у них травмированы Матип, Ловрен, Кейта, Фабиньо.
Я не завидую, у меня потрясающая работа, но у них другая работа. Здесь другой клуб», – сказал Моуринью.