Жозе Моуринью: «Я не завидую «Ливерпулю» и «Ман Сити», но у нас не может быть такого состава»

Теги Жозе Моуринью Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью сравнил состав клуба с конкурентами по АПЛ.

«У нас не может быть такого же состава, как у других команд. Это не про нас.

Я смотрел матч «Манчестер Сити» [с «Астон Виллой»] и взглянул на скамейку – Стерлинг, Бернарду Силва, Гюндоган, Отаменди. Понимаете?

«Ливерпуль», вы видите их состав, их скамейку, при том, что у них травмированы Матип, Ловрен, Кейта, Фабиньо.

Я не завидую, у меня потрясающая работа, но у них другая работа. Здесь другой клуб», – сказал Моуринью.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья