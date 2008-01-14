Глава «Зенита» Илюхина о месте в топ-30 по доходам: «Это подтвердило финансовую самодостаточность клуба»

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Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина прокомментировала попадание в топ-30 клубов Европы по доходам по версии Deloitte.

Петербуржцы заработали 180,4 миллиона евро и заняли 28-е место.

«Тот факт, что «Зенит» вошел в топ-30 самых доходных клубов Европы наряду с такими мировыми грандами, как «Барселона», «Реал» и «Ювентус», еще раз подтвердил финансовую самодостаточность и устойчивость клуба.

Это результат эффективной работы по всем направлениям деятельности клуба, в том числе и плановой монетизации главного инфраструктурного объекта – стадиона, а также открытого диалога с болельщиками и роста аудитории», – заявила Илюхина.

«Зенит» с доходом в 180,4 млн евро вошел в топ-30 клубов Европы по версии Deloitte

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