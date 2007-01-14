Холдинг Усманова за 30 млн фунтов приобрел права на название нового стадиона «Эвертона»

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Холдинг USM, принадлежащий российскому миллиардеру Алишеру Усманову, получил права на название нового стадиона «Эвертона».

Исполнительный директор клуба Дениз Барретт-Баксендейл объявила, что сумма сделки составила 30 млн фунтов.

По ее словам, «Эвертон» рассчитывает начать строительство нового стадиона уже в этом году и завершить его в течение трех лет, если в ближайшее время получит разрешение на старт работ.

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири является другом и бизнес-партнером Усманова.

Ранее Усманов владел 30% акций «Арсенала». В августе 2018 года бизнесмен продал пакет акций за 550 миллионов фунтов.

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