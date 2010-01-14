Теннисистка снялась с Australian Open из-за приступа кашля, спровоцированного плохим воздухом

82-я ракетка мира Далила Якупович не смогла доиграть матч квалификации Australian Open из-за приступа кашля, спровоцированного плохим воздухом.

Минувшей ночью в Мельбурн пришел дым лесных пожаров, из-за чего местное Управление по охране окружающей среды (EPA) рекомендовало жителям города оставаться в помещении до улучшения ситуации в течение дня. На Australian Open при этом только отменили утренние тренировки, а соревновательные матчи просто отложили на час.

Якупович вела в матче первого круга квалификации Australian Open у Стефани Фогель 6:4, 5:6, когда приступ кашля сбил ее с ног, и она была вынуждена отказаться от продолжения борьбы.

Awful scenes in Melbourne.



Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 14, 2020

Позднее она сказала: «Было ужасно. Со мной никогда ничего подобного не было, и я очень испугалась. Думала, я сознание потеряю. Поэтому я опустилась на колени – идти уже не могла. У меня никогда не было астмы.

Я считаю, это несправедливо и нездорово для игроков. Я была удивлена, потому что думала, что сегодня нас играть не поставят. Но нам не оставили выбора. Если бы мы отказались идти на корт, нас бы оштрафовали. Возможно, лучше было подождать до завтра, когда условия должны улучшиться. Время еще есть».

Полуфиналистка Australian Open-2014 Эжени Бушар, также стартовавшая в квалификации, вызывала на корт врача и жаловалась на боли в груди. Она обыграла Ю Сяоди 4:6, 7:6, 6:1.

В Австралии жуткие лесные пожары: Джокович говорит о переносе Australian Open, воздух токсичен, животные гибнут миллионами