Кике Сетьен: «Благодарен Вальверде. Он оставил команду, которая лидирует в Ла Лиге»

Новый главный тренер «Барселоны» высказался о своем назначении.

«Даже в самых смелых мечтах я не мог представить себя здесь. Это очень необычно.

Знаю, что Вальверде – замечательный человек, я уже поговорил с ним. Я ценю все, что он сделал. Я попытаюсь наладить с ним контакт. В его работе много хорошего. Он оставил команду, которая идет на первом месте в .

В работе тренеров всякий раз, когда получаешь предложение, обычно это команда в трудном положении, но это не так. Вальверде оставил команду лидером. Должен его поблагодарить за это.

Моя цель – выиграть все, что можно выиграть. В этом клубе нет другого варианта. Высокие требования каждый год и хорошая игра, нужно взять все возможные трофеи», – сказал Сетьен.

«Барселона» уволила Вальверде. Вместо него – бывший тренер «Бетиса» Сетьен, помешанный на владении мячом и шахматах