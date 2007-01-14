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    Президент «Уорриорз» Рик Уэлтс заключил однополый брак

    Теги светская хроника Голден Стэйт Джейсон Коллинз НБА фото Рик Уэлтс Баскетбол

    Президент «Уорриорз» Рик Уэлтс заключил однополый брак со своим давним партнером Тоддом Гэйджем. 

    Официальная церемония состоялась в Сан-Франциско в минувшую пятницу.

    В 2011 году первый открытый гей среди управленцев НБА Уэлтс покинул пост президента «Финикса», чтобы жить вместе с Гэйджем в Сан-Франциско. Вскоре после этого «Голден Стэйт» предложил ему занять аналогичный пост в клубе, на котором он работает по сей день.

    Уэлтс и Гэйдж получили поздравления от экс-игрока НБА Джейсона Коллинза, который ранее стал первым профессиональным американским спортсменом, который рассказал о своей нетрадиционной ориентации по ходу карьеры.

    Так выберем же символ десятилетия в НБА. «Даллас» Дирка или «Голден Стэйт» без Дюрэнта?

    Фото: Инстаграм

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