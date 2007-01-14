Президент «Уорриорз» Рик Уэлтс заключил однополый брак со своим давним партнером Тоддом Гэйджем.

Официальная церемония состоялась в Сан-Франциско в минувшую пятницу.

В 2011 году первый открытый гей среди управленцев НБА Уэлтс покинул пост президента «Финикса», чтобы жить вместе с Гэйджем в Сан-Франциско. Вскоре после этого предложил ему занять аналогичный пост в клубе, на котором он работает по сей день.

Уэлтс и Гэйдж получили поздравления от экс-игрока НБА Джейсона Коллинза, который ранее стал первым профессиональным американским спортсменом, который рассказал о своей нетрадиционной ориентации по ходу карьеры.

Так выберем же символ десятилетия в НБА. «Даллас» Дирка или «Голден Стэйт» без Дюрэнта?

Congratulations!!! — Jason Collins (@jasoncollins98) January 11, 2020

Фото: Инстаграм