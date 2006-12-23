Ничья «Реала», поражения «Тоттенхэма», «МЮ» и «Ювентуса», у Хабиба родился сын и другие новости утра

1. «Челси» победил «Тоттенхэм» (2:0) в 18-м туре чемпионата Англии благодаря дублю Виллиана. Сон Хын Мина удалили за удар шипами в живот Рюдигеру, а Гассанига влетел в Алонсо, отделавшись лишь пенальти. Арбитр останавливал игру из-за расизма фанатов в адрес Рюдигера. У Моуринью уже три поражения в пяти последних встречах.

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» (0:2) с 20-го места, и плетется восьмым в таблице, хотя до этого не уступал в АПЛ почти два месяца. Де Хеа дико ошибся.

2. «Реал» дома сыграл вничью с «Атлетиком» (0:0) в 18-м туре чемпионата Испании и отстал от «Барселоны» на 2 очка перед зимней паузой. «Атлетико» победил «Бетис» (2:1) на выезде.

3. «Лацио» в 5-й раз выиграл Суперкубок Италии, победив «Ювентус» (3:1) второй раз в этом месяце. Роналду снял медаль с шеи прямо на награждении.

4. ЦСКА одержал 5-ю победу подряд, разгромив «Витязь» (6:1)в матче КХЛ. СКА одолел «Магнитку» (2:1), выиграв 13-й из 14 последних матчей. «Спартак» был сильнее «Барыса» (3:1), а московское «Динамо» справилось с «Сочи» (3:1).

5. «Аталанта» приложила «Милан» (5:0) в 17-м туре чемпионата Италии, «россонери» проиграли с разницей в 5 мячей в Серии А впервые с 1998 года. «Наполи» впервые победил при Гаттузо за счет автогола игрока «Сассуоло» на 94-й минуте, клуб не выигрывал в лиге 8 матчей.

6. Йоханнес Бо покорил масс-старт на этапе Кубка мира в Анси, Фуркад – 5-й, Логинов – 11-й. Экхофф победила у женщин, Вирер – 2-я, Юрлова – 6-я.

7. В российском биатлоне снова неспокойно. Малышко, Гараничев, Поршнев и Латыпов вроде бы поедут на январские этапы Кубка мира тренерским решением, Халили, выполнивший критерии, под вопросом. Но все это не точно. Возможны изменения: Малышко и Гараничева могут убрать из основы. Миронова, Куклина, Юрлова, Резцова и Старых выступят у женщин.

8. Салах, Мане и Марез вошли в тройку претендентов на приз игроку года в Африке. «Бавария» оставила Флика тренером до конца сезона и заберет у «Шальке» очередного вратаря. Статуя Златана лишилась носа и мизинца из-за проделок вандалов. ЦСКА намерен арендовать форварда «Фиорентины» Абреу с правом выкупа.

9. Первый канал отменил трансляцию командного спринта на Кубке мира по лыжам из-за того, что россияне не вышли в финал. Далквист и Сван выиграли у женщин, Скар и Валнес победили у мужчин. Губерниев обвинил ФЛГР в «неуважении к зрителям».

10. У Хабиба родился сын. Это его третий ребенок, у чемпиона UFC еще есть дочь Фатима и сын Магомед.

11. Австралийская газета включила Кириоса, Суареса и Макгрегора в список главных спортивных злодеев. Вместе с двумя убийцами.

12. НХЛ. Гол Гурьянова не помог «Далласу» обыграть «Калгари», «Рейнджерс» победили «Анахайм», а Панарин продлил серию с очками до 7 игр. Другие результаты – здесь.

13. НБА, «Торонто» взял верх над «Далласом», «Клипперс» уступили «Оклахоме». Остальные результаты – здесь.

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