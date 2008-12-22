Максим Калиниченко: «Для меня нет ни ДНР, ни ЛНР. Не самых умных людей нагло и цинично обманули»

Бывший полузащитник Максим Калиниченко рассказал о своем отношении к конфликту на Украине.

— У вас много знакомых, которых покалечила война на Украине?

— Да, знаю много людей, которые были вынуждены уехать [из Украины], хотя провели там практически всю жизнь, оставили работу, дома, семьи. Конечно, есть и те, кто пострадал физически.

— Как относитесь к ДНР и ЛНР?

— Для меня нет ни ДНР, ни ЛНР. Что это такое?

— На «Донбасс Арене» когда-то выступали Бейонсе и Рианна и проводился Евро…

— Людей, не самых умных и образованных, обманули. Нагло и цинично. Добавить нечего, для меня это больная тема, – заявил Калиниченко.

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