Комментатор Дмитрий Губерниев записал видеообращение для главного тренера Юрия Семина.

18 декабря Федерация спортивных журналистов России выбрала Семина лучшим тренером по итогам 2019 года.

Губерниев так отреагировал на эту новость: «Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени!» Семин ответил: «Голосующие олени лучше говорящих попугаев!».

«Здравствуйте, мой дорогой Юрий Палыч Семин, футбольный клуб «Локомотив». У меня есть классный зонтик с оленями.

Но я вас умоляю, Юрий Палыч, по дружбе, а мы с вами давно не разлей вода, подарите мне зонтик с попугаями. Он будет самым добрым в моей прекрасной коллекции», — сказал Губерниев в видеообращении, опубликованном в инстаграм-сторис.

Семин и Губерниев ругаются в соцсетях. Комментатору не нравится, что Палыча выбрали тренером года

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