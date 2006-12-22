Комментатор Дмитрий Губерниев записал видеообращение для главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.
18 декабря Федерация спортивных журналистов России выбрала Семина лучшим тренером по итогам 2019 года.
Губерниев так отреагировал на эту новость: «Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени!» Семин ответил: «Голосующие олени лучше говорящих попугаев!».
«Здравствуйте, мой дорогой Юрий Палыч Семин, футбольный клуб «Локомотив». У меня есть классный зонтик с оленями.
Но я вас умоляю, Юрий Палыч, по дружбе, а мы с вами давно не разлей вода, подарите мне зонтик с попугаями. Он будет самым добрым в моей прекрасной коллекции», — сказал Губерниев в видеообращении, опубликованном в инстаграм-сторис.
Семин и Губерниев ругаются в соцсетях. Комментатору не нравится, что Палыча выбрали тренером года
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