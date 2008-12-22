Моуринью об удалении Сона: «Надеюсь, Рюдигер быстро залечит перелом ребер»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после матча с (0:2) высказался об удалении хавбека Сон Хын Мина за удар в живот шипами защитнику .

«Надеюсь, что Рюдигер быстро залечит перелом ребер. Я сразу подумал, как здорово работает ВАР. Это был ключевой момент матча.

Сон ничего не сделал. Если бы судья сразу зафиксировал фол и дал желтую карточку Рюдигеру, не думаю, что Сону бы пришлось реагировать.

Когда судья не обращает на это внимания, такая эмоциональная реакция может возникнуть. Судье и ВАР стоит проанализировать [этот момент]. Это странное удаление.

Эта ситуация с Сонни все усложнила. Он плакал, когда его удалили после стычки с Андре Гомешем, а теперь он плачет, потому что сломал несколько ребер Рюдигеру.

Но я не хочу заострять внимание на этом, потому что моя команда проиграла, и я должен похвалить соперника, потому что они лучше справились с игрой», – сказал Моуринью в эфире Sky Sports.

Фото: скриншот трансляции

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