Малышко, Гараничев, Поршнев и Латыпов поедут на январские этапы Кубка мира тренерским решением. Халили, выполнивший критерии, под вопросом

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал о том, кто из спортсменов выступит на январских этапах Кубка мира.
По его словам, в команде не произойдет изменений. В декабре за основу бегали Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев.
При этом Малышко, Гараничев, Поршнев и Латыпов не выполнили критерии отбора в команду на январь.
На попадание в команду претендует Карим Халили – он занимает 6-е место в общем зачете Кубка IBU и выполнили критерии отбора в первую сборную.
«Согласно критериям на январь отобрались Логинов и Елисеев. Мы воспользовались правом укомплектовать команду тренерским решением.
Карим Халили – седьмой спортсмен, сейчас Правление СБР решает вопрос по его участию в Кубке мира или Кубке IBU», – сказал Белозеров в эфире телеканала «Матч ТВ».