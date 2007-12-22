Малышко, Гараничев, Поршнев и Латыпов поедут на январские этапы Кубка мира тренерским решением. Халили, выполнивший критерии, под вопросом

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал о том, кто из спортсменов выступит на январских этапах Кубка мира.

По его словам, в команде не произойдет изменений. В декабре за основу бегали Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев.

При этом Малышко, Гараничев, Поршнев и Латыпов не выполнили критерии отбора в команду на январь.

На попадание в команду претендует Карим Халили – он занимает 6-е место в общем зачете Кубка IBU и выполнили критерии отбора в первую сборную.

«Согласно критериям на январь отобрались Логинов и Елисеев. Мы воспользовались правом укомплектовать команду тренерским решением.

Карим Халили – седьмой спортсмен, сейчас Правление СБР решает вопрос по его участию в Кубке мира или Кубке IBU», – сказал Белозеров в эфире телеканала «Матч ТВ».

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