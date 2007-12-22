В составе на январские этапы Кубка мира возможны изменения: Малышко и Гараничева могут убрать из основы

Российские биатлонисты Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев могут быть исключены из состава сборной на январские этапы Кубка мира.
Завтра состоится заседание правления Союза биатлонистов России (СБР), на котором будет утвержден состав сборной.
По информации Sports.ru, многие члены правления не согласны с решением тренеров оставить спортсменов в команде. Большинство выступает против кандидатуры Малышко, по Гараничеву тоже будет голосование.
Малышко и Гараничев, а также Никита Поршнев и Эдуард Латыпов, не выполнили критерии отбора на январские этапы (два попадания в топ-15 в личных гонках или место в топ-25 общего зачета), однако их оставили в команде тренерским решением.
При этом Карим Халили, который выполнил критерии отбора, точно выступит на январских этапах – его кандидатура одобрена.
Ранее правление СБР уже меняло состав команды из-за несогласия с тренерами. Перед сезоном тренеры взяли в женскую команду на Кубок мира Ирину Старых, а Екатерина Глазырина не попала даже на Кубок IBU. Позже правление изменило состав – Старых и Глазырина отправились на Кубок IBU.
Иногда кажется, что наш биатлон проклят. Он не про конкуренцию и справедливый отбор – там другие ценности
В биатлоне объявили состав, а через три дня поменяли: все из-за бунта вице-президента и возмущения Глазыриной