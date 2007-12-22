В составе на январские этапы Кубка мира возможны изменения: Малышко и Гараничева могут убрать из основы

Российские биатлонисты и Евгений Гараничев могут быть исключены из состава сборной на январские этапы Кубка мира.

Завтра состоится заседание правления Союза биатлонистов России ( ), на котором будет утвержден состав сборной.

По информации Sports.ru, многие члены правления не согласны с решением тренеров оставить спортсменов в команде. Большинство выступает против кандидатуры Малышко, по Гараничеву тоже будет голосование.

Малышко и Гараничев, а также Никита Поршнев и , не выполнили критерии отбора на январские этапы (два попадания в топ-15 в личных гонках или место в топ-25 общего зачета), однако их оставили в команде тренерским решением.

При этом , который выполнил критерии отбора, точно выступит на январских этапах – его кандидатура одобрена.

Ранее правление СБР уже меняло состав команды из-за несогласия с тренерами. Перед сезоном тренеры взяли в женскую команду на Кубок мира Ирину Старых, а Екатерина Глазырина не попала даже на Кубок IBU. Позже правление изменило состав – Старых и Глазырина отправились на Кубок IBU.

Иногда кажется, что наш биатлон проклят. Он не про конкуренцию и справедливый отбор – там другие ценности

В биатлоне объявили состав, а через три дня поменяли: все из-за бунта вице-президента и возмущения Глазыриной