ЦСКА намерен арендовать форварда Абреу с правом выкупа. «Фиорентина» хочет 15 млн евро

Форвард «Фиорентины» может продолжить карьеру в ЦСКА.

По информации журналиста «Чемпионат.com» Андрея Панкова, армейцы хотят арендовать 22-летнего бразильца с правом выкупа.

Руководство «фиалок» хочет компенсацию в 15 миллионов евро, однако сумма может измениться в процессе переговоров.

Летом ЦСКА уже вел переговоры о переходе Абреу, однако форвард перешел из «Флуминенсе» в «Фиорентину». Игроком также интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

В этом сезоне Абреу вышел на поле в 4 матчах Серии А, сыграв в сумме 63 минуты, и не отметился результативными действиями.

Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.