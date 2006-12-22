ЦСКА намерен арендовать форварда Абреу с правом выкупа. «Фиорентина» хочет 15 млн евро

Теги ЦСКА Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Педро Абреу Чемпионат.com Футбол

Форвард «Фиорентины» Педро Абреу может продолжить карьеру в ЦСКА.

По информации журналиста «Чемпионат.com» Андрея Панкова, армейцы хотят арендовать 22-летнего бразильца с правом выкупа. 

Руководство «фиалок» хочет компенсацию в 15 миллионов евро, однако сумма может измениться в процессе переговоров. 

Летом ЦСКА уже вел переговоры о переходе Абреу, однако форвард перешел из «Флуминенсе» в «Фиорентину». Игроком также интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

В этом сезоне Абреу вышел на поле в 4 матчах Серии А, сыграв в сумме 63 минуты, и не отметился результативными действиями.

Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья