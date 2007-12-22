Первый канал отменил трансляцию командного спринта на Кубке мира по лыжам из-за того, что россияне не вышли в финал

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Первый канал отменил трансляцию командного спринта на Кубке мира по лыжам из-за того, что россияне не вышли в финал.

Прямая трансляция гонки была запланирована на 13.00 по московскому времени. Первый канал даже публиковал видео-анонс трансляции.

Однако российские лыжники не смогли выйти в финал спринта, поэтому трансляцию отменили.

На этапе Кубка мира в Планице выступали лидеры сборной России – Александр Большунов, Сергей Устюгов и Наталья Непряева. Но они пропустили командный спринт.

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