У Де Хеа 6 результативных ошибок в АПЛ с начала сезона-18/19. Худший результат в лиге

Теги Манчестер Юнайтед Уотфорд премьер-лига Англия Давид Де Хеа Исмаила Сарр Футбол

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа допустил результативную ошибку в матче 18-го тура АПЛ с «Уотфордом» (0:2).

Голкипер не смог зафиксировал мяч, пропустив его между рук, когда по воротам бил Исмаила Сарр.

Таким образом, в Премьер-лиге у испанца уже 6 ошибок, приведших к голу, с начала сезона-2018/19.

Это худший результат в чемпионате Англии среди всех футболистов за этот период. 

Фото: кадры из трансляции Setanta Sports

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