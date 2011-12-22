У Де Хеа 6 результативных ошибок в АПЛ с начала сезона-18/19. Худший результат в лиге

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа допустил результативную ошибку в матче 18-го тура АПЛ с «Уотфордом» (0:2).
Голкипер не смог зафиксировал мяч, пропустив его между рук, когда по воротам бил Исмаила Сарр.
Таким образом, в Премьер-лиге у испанца уже 6 ошибок, приведших к голу, с начала сезона-2018/19.
Это худший результат в чемпионате Англии среди всех футболистов за этот период.
Фото: кадры из трансляции Setanta Sports
«МЮ» проиграл «Уотфорду», идущему последним в АПЛ. Для «шершней» это 2-я победа в сезоне