У Де Хеа 6 результативных ошибок в АПЛ с начала сезона-18/19. Худший результат в лиге

Вратарь Давид Де Хеа допустил результативную ошибку в матче 18-го тура АПЛ с (0:2).

Голкипер не смог зафиксировал мяч, пропустив его между рук, когда по воротам бил .

Таким образом, в Премьер-лиге у испанца уже 6 ошибок, приведших к голу, с начала сезона-2018/19.

Это худший результат в чемпионате Англии среди всех футболистов за этот период.

Фото: кадры из трансляции Setanta Sports

«МЮ» проиграл «Уотфорду», идущему последним в АПЛ. Для «шершней» это 2-я победа в сезоне