«МЮ» идет 8-м в АПЛ, проиграв впервые с начала ноября

уступил в гостях «Уотфорду» (0:2) в 18-м туре АПЛ.

Команда Оле-Гуннара Сульшера не проигрывала в АПЛ с начала ноября – 50 дней, шесть матчей – три победы и три ничьих. В Лиге Европы «МЮ» уступал «Астане» в конце ноября.

Для «Уотфорда», замыкающего таблицу, это всего вторая победа в сезоне. Первую команда одержала в начале ноября над «Норвичем» (2:0).

«Шершни» набрали 12 очков и занимают 20-е место в Премьер-лиге. «МЮ» с 25 баллами остается восьмым.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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