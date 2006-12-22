«МЮ» идет 8-м в АПЛ, проиграв впервые с начала ноября

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Уотфорд премьер-лига Англия результаты Трой Дини Исмаила Сарр Футбол

«Манчестер Юнайтед» уступил в гостях «Уотфорду» (0:2) в 18-м туре АПЛ.

Команда Оле-Гуннара Сульшера не проигрывала в АПЛ с начала ноября – 50 дней, шесть матчей – три победы и три ничьих. В Лиге Европы «МЮ» уступал «Астане» в конце ноября.

Для «Уотфорда», замыкающего таблицу, это всего вторая победа в сезоне. Первую команда одержала в начале ноября над «Норвичем» (2:0).

«Шершни» набрали 12 очков и занимают 20-е место в Премьер-лиге. «МЮ» с 25 баллами остается восьмым.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Уотфорд – Манчестер Юнайтед 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
22 декабря, 17.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 50 Сарр, 2:0 – 54, пенальти Дини.
УотфордФостер, Мариаппа, Фемения, Кэткарт, Кабаселе, Дукуре (Чалоба, 69), Капу (Перейра, 77), Хьюз, Сарр (Саксесс, 87), Дини, Деулофеу.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Магуайр, Уан-Биссака, Шоу, Линделеф, Мактомини (Мата, 72), Лингард (Погба, 64), Джеймс (Гринвуд, 58), Фред, Марсьяль, Рэшфорд.
Предупреждения:
Капу (36), Шоу (38), Дукуре (51), Кэткарт (90).

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья