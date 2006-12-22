«МЮ» идет 8-м в АПЛ, проиграв впервые с начала ноября

«Манчестер Юнайтед» уступил в гостях «Уотфорду» (0:2) в 18-м туре АПЛ.
Команда Оле-Гуннара Сульшера не проигрывала в АПЛ с начала ноября – 50 дней, шесть матчей – три победы и три ничьих. В Лиге Европы «МЮ» уступал «Астане» в конце ноября.
Для «Уотфорда», замыкающего таблицу, это всего вторая победа в сезоне. Первую команда одержала в начале ноября над «Норвичем» (2:0).
«Шершни» набрали 12 очков и занимают 20-е место в Премьер-лиге. «МЮ» с 25 баллами остается восьмым.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 22 декабря, 17.00, «Викарэдж Роуд»
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Уотфорд –
Фостер, Мариаппа, Фемения, Кэткарт, Кабаселе, Дукуре (Чалоба, 69), Капу (Перейра, 77), Хьюз, Сарр (Саксесс, 87), Дини, Деулофеу.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Магуайр, Уан-Биссака, Шоу, Линделеф, Мактомини (Мата, 72), Лингард (Погба, 64), Джеймс (Гринвуд, 58), Фред, Марсьяль, Рэшфорд.