Артета возглавил «Арсенал», Месси – игрок года в рейтинге The Guardian, Федерер – король стиля и другие новости утра

1. Микель Артета стал новым тренером «Арсенала», подписав контракт на 3,5 года. Первая проверка уже в субботу: «канониры» на выезде играют с «Эвертоном», который недавно насолил «МЮ» и разобрался с «Челси».

Сегодня «Ливерпуль» в финале клубного чемпионата мира сыграет с «Фламенго». Европейские команды берут титул последние 6 лет, из Англии за трофеем приехала основа, да и букмекеры верят в парней Клоппа. Кажется, это отличный шанс подзаработать: держите 1000 рублей на ставку бесплатно и заряжайте!

2. КХЛ. «Спартак» отыгрался с 0:3 и победил «Сочи», «Витязь» пропустил 5 шайб от «Барыса».

3. Форвард «Барселоны» Лионель Месси – лучший игрок года по версии The Guardian, Роналду – четвертый.

4. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Анси, Светлана Миронова – 4-я, Екатерина Юрлова – 18-я.

5. В МВД на встрече с РФС и РПЛ заняли жесткую позицию по дальнейшей работе с футбольными фанатами.

6. Третья ракетка мира Роджер Федерер стал самым стильным мужчиной 2010-х по версии GQ.

7. Гол хавбека «Лейпцига» Марселя Забитцера «Зениту» признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов.

8. «Боруссия» Дортмунд проиграла «Хоффенхайму», ведя 1:0 и пропустив на 79-й и 87-й минутах. Это всего третье поражение дортмундцев в сезоне Бундеслиги.

9. В полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби Стефанос Циципас обыграл Новака Джоковича, Рафаэль Надаль – Карена Хачанова.

10. В НХЛ гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Нью-Джерси», Михеев забил в третьем матче подряд, и его «Торонто» обыграл «Рейнджерс». Все результаты дня – здесь.

11. Форвард киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча Лиги Европы и отстранен на 30 дней. УЕФА ведет расследование.

12. НБА. «Филадельфия» проиграла «Далласу», «Бостон» был сильнее «Детройта» и другие результаты.

13. Сайт Transfermarkt впервые в карьере Неймара снизил оценку его трансферной стоимости.😢

14. В 16-м туре Евролиги «Химки» обыграли «Жальгирис», ЦСКА в гостях оказался сильнее «Анадолу Эфеса».

Цитаты дня.

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