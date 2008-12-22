Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо, Фуркад, Логинов, Елисеев и Поршнев выступят в гонке

22 декабря на третьем этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси пройдет мужской масс-старт. За Россию выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.
- Дата проведения
- 22 декабря, 14.10
Анси, Франция. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Йоханнес Бо
|2
|Тарьей Бо
|3
|Кентен Фийон-Майе
|4
|Симон Дестье
|5
|Александр Логинов
|6
|Мартен Фуркад
|7
|Эмильен Жакелен
|8
|Бенедикт Долль
|9
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|10
|Матвей Елисеев
|11
|Лукас Хофер
|12
|Йоханнес Дале
|13
|Юлиан Эберхард
|14
|Йоханнес Кюн
|15
|Фабьен Клод
|16
|Дмитрий Пидручный
|17
|Доминик Виндиш
|18
|Ветле Шостад Кристиансен
|19
|Филипп Хорн
|20
|Михал Крчмарж
|21
|Арнд Пайффер
|22
|Яков Фак
|23
|Владимир Илиев
|24
|Феликс Лейтнер
|25
|Симон Шемп
|26
|Мартин Понсилуома
|27
|Тимофей Лапшин
|28
|Флоран Клод
|29
|Симон Эдер
|30
|Никита Поршнев