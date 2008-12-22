Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо, Фуркад, Логинов, Елисеев и Поршнев выступят в гонке

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22 декабря на третьем этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси пройдет мужской масс-старт. За Россию выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.

Дата проведения
22 декабря, 14.10
Онлайн гонки

Анси, Франция. Масс-старт

Стартовый лист

1  Йоханнес Бо
2  Тарьей Бо
3  Кентен Фийон-Майе
4  Симон Дестье
5  Александр Логинов
6  Мартен Фуркад
7  Эмильен Жакелен
8  Бенедикт Долль
9  Эрленд Овренг Бьонтегорд
10  Матвей Елисеев
11  Лукас Хофер
12  Йоханнес Дале
13  Юлиан Эберхард
14  Йоханнес Кюн
15  Фабьен Клод
16  Дмитрий Пидручный
17  Доминик Виндиш
18  Ветле Шостад Кристиансен
19  Филипп Хорн
20  Михал Крчмарж
21  Арнд Пайффер
22  Яков Фак
23  Владимир Илиев
24  Феликс Лейтнер
25  Симон Шемп
26  Мартин Понсилуома
27  Тимофей Лапшин
28  Флоран Клод
29  Симон Эдер
30  Никита Поршнев

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