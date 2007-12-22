Сона удалили за удар шипами в живот Рюдигеру. У корейца 3 красных карточки в 2019-м – больше всех в АПЛ

«Тоттенхэм» принимает (0:2, второй тайм) в матче 18-го тура АПЛ.

Во втором тайме встречи полузащитник хозяев Сон Хын Мин упал после борьбы с защитником гостей , после чего лежа пнул соперника шипами в живот.

Главный арбитр встречи после консультации с ВАР принял решение удалить корейца.

Для Сона это вторая красная карточка в сезоне: первую он получил в матче с «Эвертоном» (1:1), сфолил на хавбеке Андре Гомеше, соперник получил перелом ноги. В последствии это удаление было отменено.

В 2019 году Сон получил больше всех красных карточек среди игроков АПЛ – 3. Он стал вторым игроком в истории турнира, которого удалили трижды в календарном году, после форварда из «Ковентри».

Фото: скриншот трансляции