Лэмпард про пенальти: «Это и красная. Гассанига просто влетел в Алонсо»

Главный тренер Фрэнк Лэмпард прокомментировал судейские решения в матче с (2:0).

«Думаю, что в моменте с пенальти должна была быть красная карточка. Он [Гассанига] просто влетел в него [Маркоса Алонсо].

Не думаю, что он хотел это сделать, поэтому я могу понять, почему красной не было, вероятно, это справедливо.

Инцидент с Соном – это красная карточка, неважно, насколько сильно [Сон ударил Рюдигера]», – заявил Лэмпард.

Матч обслуживал арбитр Энтони Тэйлор.

Фото: кадр из трансляции Setanta Sports

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