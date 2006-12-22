Лэмпард про пенальти: «Это и красная. Гассанига просто влетел в Алонсо»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Маркос Алонсо Сон Хын Мин Антонио Рюдигер Пауло Гассанига Футбол

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал судейские решения в матче с «Тоттенхэмом» (2:0).

«Думаю, что в моменте с пенальти должна была быть красная карточка. Он [Гассанига] просто влетел в него [Маркоса Алонсо].

Не думаю, что он хотел это сделать, поэтому я могу понять, почему красной не было, вероятно, это справедливо.

Инцидент с Соном – это красная карточка, неважно, насколько сильно [Сон ударил Рюдигера]», – заявил Лэмпард.

Матч обслуживал арбитр Энтони Тэйлор.

Фото: кадр из трансляции Setanta Sports

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