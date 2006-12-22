Лэмпард про пенальти: «Это и красная. Гассанига просто влетел в Алонсо»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал судейские решения в матче с «Тоттенхэмом» (2:0).
«Думаю, что в моменте с пенальти должна была быть красная карточка. Он [Гассанига] просто влетел в него [Маркоса Алонсо].
Не думаю, что он хотел это сделать, поэтому я могу понять, почему красной не было, вероятно, это справедливо.
Инцидент с Соном – это красная карточка, неважно, насколько сильно [Сон ударил Рюдигера]», – заявил Лэмпард.
Матч обслуживал арбитр Энтони Тэйлор.
Фото: кадр из трансляции Setanta Sports
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