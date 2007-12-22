«Бавария» согласовала 5-летний контракт с вратарем «Шальке» Нюбелем. Переход состоится летом (Bild)

Теги Бавария Шальке Мануэль Нойер бундеслига Германия возможные трансферы Александр Нюбель Футбол

Голкипер «Шальке» Александр Нюбель сменит команду в конце сезона.

Сегодня клуб из Гельзенкирхена официально сообщил, что 23-летний капитан отказался продлевать контракт, истекающий летом 2020 года, и уведомил «Шальке», что покинет команду в конце сезона.

Нюбель, по информации Bild, согласовал 5-летний контракт с «Баварией». Вратарь присоединится к мюнхенцам на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Бавария» рассматривает его в качестве замены вратарю Мануэлю Нойеру. Поначалу же он будет сменщиком Нойера.

В нынешнем сезоне Нюбель провел за «Шальке» 15 матчей в Бундеслиге. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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