«Милан» проиграл с разницей в 5 мячей в Серии А впервые с 1998 года

разгромно уступил «Аталанте» (0:5) в 17-м туре чемпионата Италии.

«Россонери» в четвертый раз за всю историю проиграли матч Серии А с разницей как минимум в 5 мячей.

Последний раз подобное случалось в мае 1998 года, когда «Милан» со счетом 0:5 проиграл «Роме».

Пост главного тренера ломбардской команды занимает Стефано Пиоли, возглавивший ее 9 октября.