«Милан» проиграл с разницей в 5 мячей в Серии А впервые с 1998 года

«Милан» разгромно уступил «Аталанте» (0:5) в 17-м туре чемпионата Италии.
«Россонери» в четвертый раз за всю историю проиграли матч Серии А с разницей как минимум в 5 мячей.
Последний раз подобное случалось в мае 1998 года, когда «Милан» со счетом 0:5 проиграл «Роме».
Пост главного тренера ломбардской команды занимает Стефано Пиоли, возглавивший ее 9 октября.
- Дата проведения
- 22 декабря, 14.30, «Адзурри д′Италия»
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Аталанта –
Голлини, Кастань, Паломино, Гимшити, Госенс (Хатебур, 89), Иличич (Муриэль, 80), де Рон, Пашалич, Малиновский, Гомес (Фройлер, 88), Толои.
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Милан –
Доннарумма, Родригес (Калабрия, 46), Романьоли, Конти, Мусаккьо, Кессиэ, Беннасер, Чалханоглу, Бонавентура (Пионтек, 61), Сусо (Кастильехо, 84), Рафаэл Леау.