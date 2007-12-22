«Милан» проиграл с разницей в 5 мячей в Серии А впервые с 1998 года

Теги Милан Аталанта Стефано Пиоли серия А Италия Футбол

«Милан» разгромно уступил «Аталанте» (0:5) в 17-м туре чемпионата Италии.

«Россонери» в четвертый раз за всю историю проиграли матч Серии А с разницей как минимум в 5 мячей.

Последний раз подобное случалось в мае 1998 года, когда «Милан» со счетом 0:5 проиграл «Роме».

Пост главного тренера ломбардской команды занимает Стефано Пиоли, возглавивший ее 9 октября.

Аталанта – Милан 5:0 (1:0, 4:0)
Дата проведения
22 декабря, 14.30, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 10 Гомес, 2:0 – 61 Пашалич, 3:0 – 63 Иличич, 4:0 – 72 Иличич, 5:0 – 83 Муриэль.
АталантаГоллини, Кастань, Паломино, Гимшити, Госенс (Хатебур, 89), Иличич (Муриэль, 80), де Рон, Пашалич, Малиновский, Гомес (Фройлер, 88), Толои.
МиланДоннарумма, Родригес (Калабрия, 46), Романьоли, Конти, Мусаккьо, Кессиэ, Беннасер, Чалханоглу, Бонавентура (Пионтек, 61), Сусо (Кастильехо, 84), Рафаэл Леау.
Предупреждения:
Мусаккьо (37), Сусо (44), Кастань (46), де Рон (56), Романьоли (71), Кессиэ (77).

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