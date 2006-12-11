РФС введет рейтинг судей. Он повлияет на назначения и выплаты арбитрам

Новый председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о судейской реформе.

«Во-первых, мы собираем информацию для сквозного публичного рейтинга арбитров, который будет составляться на основе прозрачной методики.

Рейтинг должен вернуть участникам игры веру в справедливость, отсутствие которой создает предпосылки для скандалов вокруг арбитража. Рейтинг будет влиять на назначения и выплаты судьям: плохо судишь, значит, получаешь меньше назначений и меньше зарабатываешь. Аналогичный рейтинг будет составлен и для инспекторов.

В России недостаточно подготовленных опытных судей как для работы в поле, так и как ВАР, что не позволяет создать условия для конкуренции и ротации. Поэтому мы планируем существенно расширить перечень допущенных для судейства РПЛ и ФНЛ судей.

Во-вторых, это внедрение специализированного программного обеспечения, которое позволит наладить качественный обмен информацией, планирование и контроль. Ставку будем делать на готовые программные продукты, на изобретение велосипеда времени уже нет.

В-третьих, это регламентирование процессов судейства и внедрение разработанных регламентов. По российской традиции законы и жизнь существуют отдельно друг от друга – РФС должен стать исключением.

Секретов у нас нет, задача – сделать продукт, который будет учитывать интересы всех участников игры. Разумеется, мы изучаем регламентную базу УЕФА и постараемся сделать так, чтобы нормативная база РФС учитывала наработки европейцев.

В-четвертых, уже принято решение о разделении функций инспектирования и судейства: будет два департамента с прямым подчинением президенту РФС.

Нынешнее объединение исполнения и контроля исполнения не просто нелогично – это один из источников сомнений в объективности судейской системы.

В-пятых, образование судей. Сейчас это направление держится на подвижничестве нескольких человек, и это неправильно. Мы будем выстраивать систему подготовки на основе отечественных курсов и материалов ФИФА. Там, где это применимо, будем обучать дистанционно.

Отдельно продумывается направление развития навыка владения ВАР, будем готовить инспекторов ВАР. Также введем в программу изучение английского языка как обязательного элемента профессиональной подготовки.

В-шестых, мы работаем над развитием системы мотивации инспекторов и судей. Кроме базовой ставки и доплаты за качественно проведенный матч, необходимо ввести месячные, квартальные и годовые премии.

Также у каждого судьи будет накопительный бонус, который он сможет получить в течение трех-пяти лет после завершения карьеры. Такая система создаст долгосрочную позитивную мотивацию, снизит коррупционные риски и будет поощрять профессиональный рост.

Безусловно, оплата инспектора и судьи будет привязана к качеству судейства и инспектирования на протяжении сезона, что будет отражаться в соответствующих рейтингах. Качество судейства будет ключевым фактором и при назначении на последующие матчи, и при оплате работы судьи.

В-седьмых, мы будем вносить корректировки в систему подготовки и работу действующих арбитров, направленные на формирование стилистики судейства, которая будет поддерживать наступательный, динамичный футбол, за который болельщики будут готовы платить деньги», – сказал Хачатурянц.

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