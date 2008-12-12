«Локомотив» проиграл 4 матча подряд впервые за 12,5 года

«Атлетико» победил (2:0) в домашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Команда тренера проиграла четыре матча подряд, уступив ранее «Байеру» (0:2) в этом же турнире, а также «Динамо» (0:2) и тульскому «Арсеналу» (0:4) в Премьер-лиге.

Подобное случилось с «Локомотивом» впервые за двенадцать с половиной лет. В июне 2007-го москвичи проиграли в чемпионате России «Лучу» (0:3), «Амкару» (0:1) и «Томи» (2:4), а в Кубке России – «Уралу» (0:1). Тогда команду тренировал Анатолий Бышовец.