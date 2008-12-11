«Фратрия» запустит благотворительный проект в защиту цирковых животных

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» заявило об организации новой акции.

«Фратрия» готовит к запуску благотворительный проект в защиту диких животных, угнетаемых в цирках и индустрии развлечений в целом.

Как показывает жизнь, насильственные действия над животными, которые совершаются в цирках во время подготовки к представлениям, а затем и на самих шоу, приводят к психологическим травмам как у детей, посещающих такие цирки, так и у циркачей-дрессировщиков.

Дрессировка предполагает использование крюков, кнутов, палок, электрошокеров, а единственная причина подчинения животного человеку — это страх перед наказанием или голодом.

Наблюдение за страданиями животных травмирует психику детей. Варварское отношение к животным, некоторые виды из которых являются редкими для нашей страны, должно навсегда остаться в прошлом как дурной сон.

Мы уверены, что в XXI веке наше общество должно избавиться от насилия над животными ради потех. Многие страны мира на законодательном уровне ввели запрет на использование диких животных в индустрии развлечений, и мы будем добиваться запрета такой деятельности в России!

Принять участие в спасении животных от живодеров мы приглашаем всех желающих! Вместе мы сможем избавиться от варварских и диких забав!

Следите за новостями. Мы подробно расскажем о наших планах и опубликуем способы, которыми можно будет помочь общему делу.

За цирки без животных! Liberta Per Gli Animali!» – говорится в заявлении «Фратрии».

Напомним, что у болельщиков «Спартака» в частности произошел конфликт с директором Большого московского государственного цирка Эдгардом Запашным. Он призвал жестче относиться к фанатам.

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