Валентина Матвиенко: «Россия может проводить свои Игры. Решение WADA говорит о кризисе институтов мирового спорта»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала решение Исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от крупных международных стартов на 4 года.
«Это решение свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта. Я считаю, что Россия может у себя проводить свои Игры», – сказала Матвиенко.
«Так называемое расследование WADA основывалось лишь на показаниях бывших сотрудников (РУСАДА), сбежавших за границу. После выдвинутых требований два года назад Россия приняла все меры, реформировала РУСАДА. Но это не дало результатов.
Почему именно к России такое предвзятое отношение, ведь факты употребления отдельными спортсменами допинга есть и у других стран? Для обвинения в фактах допинга чуть ли не на государственном уровне нет таких оснований.
В чем причина этого? Желание убрать соперников, чтобы легче было завоевывать медали?» – добавила спикер.
Нас лишили не только гимна и флага. Здесь – все наказания для России от ВАДА
Что России делать дальше? Можно ли опротестовать решение ВАДА? Шанс на возвращение флага есть