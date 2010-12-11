Валентина Матвиенко: «Россия может проводить свои Игры. Решение WADA говорит о кризисе институтов мирового спорта»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала решение Исполкома Всемирного антидопингового агентства ( ) отстранить Россию от крупных международных стартов на 4 года.

«Это решение свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта. Я считаю, что Россия может у себя проводить свои Игры», – сказала Матвиенко.

«Так называемое расследование WADA основывалось лишь на показаниях бывших сотрудников ( ), сбежавших за границу. После выдвинутых требований два года назад Россия приняла все меры, реформировала РУСАДА. Но это не дало результатов.

Почему именно к России такое предвзятое отношение, ведь факты употребления отдельными спортсменами допинга есть и у других стран? Для обвинения в фактах допинга чуть ли не на государственном уровне нет таких оснований.

В чем причина этого? Желание убрать соперников, чтобы легче было завоевывать медали?» – добавила спикер.

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