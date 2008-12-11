Анна Семак: «С детства знала, что у меня будет темнокожий малыш. Когда написала пост, дошло до руководства «Зенита»: «Сергей Богданович, соизмеряйте риски»

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, презентовала свою книгу «Близость» в Казани и рассказала о желании усыновить темнокожего ребенка в поездке по Африке.

«Мы поедем с мужем, моей подругой Марией-Лоттой и режиссером [фильма, который будет снимать Семак]. Я всегда знала, что я окажусь в Африке – у меня очень тонкая интуиция, и я всегда предчувствую какие-то события в своей жизни.

Мало того, я всегда с детства знала, что у меня будет темнокожий малыш. Я сразу мужа предупредила, как только мы начали встречаться: «Знаешь, у меня будет темнокожий ребенок».

Он, конечно, был в шоке: «В смысле?!» Я говорю: «С тобой или не с тобой, просто я знаю, что это моя судьба. Я это чувствую». Так же, как я чувствовала, что у меня будет приемный ребенок – у меня с детства в этом не было никаких сомнений.

Когда я написала пост, тут же это дошло до руководства: «Сергей Богданович, соизмеряйте риски». Какие-то фанаты «Зенита» начали меня проклинать, писать: «Езжайте куда угодно, а нашего тренера оставьте в покое».

Не без искушений в благих делах, поэтому я верю, что эта поездка перевернет нашу жизнь. Я тут всегда поясняю, что во-первых, мы помогаем, а во-вторых, для меня, как для человека мира, нет никаких географических границ, никаких условностей.

Я считаю, что если мы все живем на одной планете, то мы все братья. У меня в голове не укладывается, что это за разделение такое. Если я в Индии увижу на дороге умирающую кошку, неужели я скажу: «У нас в России так много кошек, это ее карма, пусть она умирает тут?» – сказала Семак.

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