Гаттузо возглавил «Наполи». Он сменил Анчелотти

объявил о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера.

41-летний специалист сменил , который вчера вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов благодаря домашней победе над «Генком» (4:0).

Ранее сообщалось, что Гаттузо подпишет с неаполитанцами контракт на полгода с опцией продления на один сезон – в случае выхода в Лигу чемпионов. До конца текущего сезона он заработает 1,5 млн евро, а в следующем – 3 млн.

В Серии А «Наполи», набрав 21 очко в 15 турах, занимает седьмое место.

Гаттузо ранее тренировал «Милан», «Палермо», «Пизу», ОФИ и «Сьон».

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