РФС о матче «Зенит» – «Спартак»: «Мешков принял верные решения по ключевым эпизодам»

Подведены итоги работы экспертно-судейской комиссии РФС по матчу 18-го тура РПЛ – «Спартак» (1:0).

«Комиссия рассмотрела обращение и определила, что по ключевым эпизодам матча арбитр Виталий Мешков принял верные решения.

В частности, судья правильно засчитал гол в ворота «Спартака» и обоснованно продолжил игру на 47-й минуте, когда в штрафной «Зенита», после борьбы с защитником за выбор позиции, упал защитник .

C помощью камеры системы ВАР было установлено, что защитник «Зенита» не сыграл рукой в мяч в эпизоде на 75-й минуте. Мяч после контакта с бедром защитника продолжил свое движение в направлении руки, но касания не было.

Также комиссия установила, что у арбитра этого матча были и непоследовательные решения. Он не вынес несколько предупреждений игрокам обеих команд, что повлияло на его оценку за данную игру.

ЭСК рекомендовала Судейскому комитету использовать некоторые эпизоды матча «Зенит» – «Спартак» на весенних сборах судей всех лиг в качестве обучающих материалов с целью формирования единой интерпретации Правил игры и анализа причин этих ошибок. Кроме того, оценка за данный матч судьи Виталия Мешкова будет учтена при формировании листа назначений в весенней части сезона-2019/20», – говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

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