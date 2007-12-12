«Барса», «Ливерпуль», «Бавария» и «Юве» – в 1-й корзине жеребьевки плей-офф ЛЧ, «Реал», «Челси» и «Боруссия» – во 2-й

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов.
В первую корзину попали победители своих групп: «Барселона», «Бавария», «Ювентус», «РБ Лейпциг», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Валенсия».
Во второй корзине располагаются команды, занявшие 2-е место: «Боруссия» Дортмунд, «Челси», «Лион», «Наполи», «Реал», «Атлетико», «Тоттенхэм» и «Аталанта».
Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится 16 декабря. В 1/8 финала не могут сыграть представители одной ассоциации и команды, которые встречались на групповом этапе. Представители первой корзины ответные матчи проведут на своем поле.