Миша Алоян — о выступлении на ОИ-2020 под нейтральным флагом: «Если Путин скажет ехать, то надо ехать»

Теги Владимир Путин сборная России по боксу Миша Алоян бокс Бокс/MMA/UFC

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012, российский боксер Миша Алоян высказался о перспективе выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Если скажет президент Владимир Путин — он сам спортсмен, — что надо ехать под нейтральным флагом на международные соревнования, то надо забыть все это, политику. Надо ехать, тогда мы будем также активно тренироваться», – считает Алоян.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендации комитета по соответствию и отстранил Россию на 4 года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Умар Кремлев: «Российские боксеры не хотят ехать на Олимпиаду без флага и гимна»

ВАДА отстранило Россию на 4 года от Олимпийских игр и чемпионатов мира

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья