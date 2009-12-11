Овечкин о том, любит ли Америку: «Да. Это мой второй дом»

Нападающий «Вашингтона» ответил на вопросы о жизни в США.

– Местные болельщики попросили узнать, любите ли вы Америку?

– Да. Здесь мой второй дом. Я живу в Вашингтоне уже почти 15 лет, у меня много друзей, хорошие отношения с местными жителями.

Мы внесли весомый вклад в развитие хоккея в городе. Не важно, кто ты – русский, чех, швед или кто-то еще. Все люди равны, и к каждому должно быть уважение. Мне здесь нравится.

– Сталкиваетесь ли вы как иностранец, выходец из России, особую необходимость производить благоприятное впечатление и вести себя в США как образцовый американец?

– Я родился и вырос в России, впоследствии приехал сюда, прожил уже почти 15 лет, пережил самые хорошие моменты.

Мне здесь нравится. Нравится город, моя команда, наша организация, люди, которые меня окружают.

Как я уже сказал, у меня здесь много хороших друзей, с которыми я на связи. Все очень здорово, – сказал Овечкин.

Овечкин провел тренировку с ребятами с особенностями развития. Дети были счастливы