«Атлетико» победил «Локомотив» и вышел в плей-офф ЛЧ

«Атлетико» дома победил «Локомотив» (2:0) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.
Мадридцы заняли второе место в группе и вышли в плей-офф турнира.
«Локомотив» финишировал четвертым и весной не сыграет в еврокубках.
На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция игры.
- Дата проведения
- 11 декабря, 23.00, «Ванда Метрополитано»
- Голы:
- 1:0 – 17, пенальти Жоау Феликс, 2:0 – 54 Фелипе.
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Атлетико –
Облак, Эрмосо, Лоди, Триппьер, Фелипе, Томас, Коке (Лемар, 73), Корреа (Эррера, 68), Сауль, Жоау Феликс (Льоренте, 81), Мората.
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Локомотив –
Коченков, Серкейра, Хеведес, Идову, Рыбус, Жемалетдинов, Крыховяк, Кверквелия, Миранчук, Чорлука (Магкеев, 69), Эдер (Смолов, 75).
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