«Атлетико» победил «Локомотив» и вышел в плей-офф ЛЧ

Теги Локомотив Атлетико Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Атлетико» дома победил «Локомотив» (2:0) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

Мадридцы заняли второе место в группе и вышли в плей-офф турнира.

«Локомотив» финишировал четвертым и весной не сыграет в еврокубках.

На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция игры.

Атлетико Испания – Локомотив Россия 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
11 декабря, 23.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 17, пенальти Жоау Феликс, 2:0 – 54 Фелипе.
АтлетикоОблак, Эрмосо, Лоди, Триппьер, Фелипе, Томас, Коке (Лемар, 73), Корреа (Эррера, 68), Сауль, Жоау Феликс (Льоренте, 81), Мората.
ЛокомотивКоченков, Серкейра, Хеведес, Идову, Рыбус, Жемалетдинов, Крыховяк, Кверквелия, Миранчук, Чорлука (Магкеев, 69), Эдер (Смолов, 75).
Предупреждения:
Серкейра (40), Крыховяк (42), Корреа (67).

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