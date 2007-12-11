Rambler Group готова участвовать в тендере по показу РПЛ

Rambler Group готова претендовать на право показывать матчи чемпионата России в случае аукциона.

«Мы заинтересованы в расширении контентного предложения и развитии платформы Okko Спорт и, конечно, восприняли эту информацию с интересом.

Если российская Премьер-лига объявит тендер на реализацию прав трансляции матчей, то Rambler Group рассмотрит вариант своего участия», — сказал директор спортивных проектов «Рамблера» Михаил Гершкович-младший.

Ранее Betting Insider сообщил о желании поучаствовать в трансляциях матчей РПЛ «Яндекса». Сервис «Рамблера» Okko с этого сезона транслирует матчи АПЛ.

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